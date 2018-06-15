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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия - Испания
Португалия - Испания: обзор матча 15 июня 2018
Португалия
15.06.2018, пятница, 21:00
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
3 : 3
Завершен
Испания
4'
К. Роналду (П)
44'
К. Роналду
88'
К. Роналду
24'
Д. Коста
55'
Д. Коста
58'
Начо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Испания
ГОЛ! 3:3!
К. Роналду
88'
86'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Сильва
Замена
А. Силва
️️️️
Г. Гедеш
80'
77'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Коста
70'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Иньеста
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Б. Силва
69'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Б. Фернандеш
68'
58'
ГОЛ! 2:3!
Начо
55'
ГОЛ! 2:2!
Д. Коста
Пас отдал
С. Бускетс
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Гедеш
44'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
28'
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
С. Бускетс
17'
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Начо
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
22
Иско
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Йерро
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Андре Силва
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Испания
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
17
Яго Аспас
ЦФ
9
Родриго
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Пепе
6
Фонте
21
Соареш
14
Карвалью
8
Моутинью
7
Гедеш
10
Силва
8
Фернандеш
7
Роналду
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
4
Начо
3
Пике
15
Рамос
18
Альба
5
Бускетс
8
Коке
6
Иньеста
21
Сильва
22
Иско
19
Коста
8
Фернандеш
17
Мариу
17
Мариу
8
Фернандеш
7
Гедеш
9
Силва
9
Силва
7
Гедеш
10
Силва
20
Куарежма
20
Куарежма
10
Силва
6
Иньеста
10
Алькантара
10
Алькантара
6
Иньеста
21
Сильва
11
Васкес
11
Васкес
21
Сильва
19
Коста
17
Аспас
17
Аспас
19
Коста
Остались в запасе
Португалия
Испания
18
Желсон Мартинш
ПВ
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
10
Марко Асенсио
ПВ
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Йерро
Остались в запасе
18
Желсон Мартинш
ПВ
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Фернандо Йерро
Статистика матча Португалия - Испания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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