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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Зенит
Сатурн - Зенит: обзор матча 02 августа 2009
Сатурн
02.08.2009, воскресенье, 17:15
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
17'
Д. Кириченко (П)
86'
Р. Нахушев
29'
С. Корниленко
55'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Зенит
Замена
И. Темников
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 2:2!
Р. Нахушев
Вторая желтая
В. Кузьмичев
Желтая карточка
Ф. Мейра
Желтая карточка
Зелао
Замена
Л. Ковель
️️️️
Д. Кириченко
Замена
В. Файзулин
️️️️
И. Семшов
Замена
Е. Левченко
️️️️
А. Каряка
ГОЛ! 1:2!
Р. Широков
Пас отдал
А. Анюков
ГОЛ! 1:1!
С. Корниленко
Пас отдал
С. Хусти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кириченко
17'
16'
Желтая карточка
И. Крижанац
Желтая карточка
В. Кузьмичев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Алексей Игонин
(К)
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Алексей Иванов
ЛВ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
5
Петр Немов
ПВ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
9
Саболч Хусти
ЛФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
20
Игорь Семшов
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
0
Фернандо Риксен
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
4-3-2-1
31
Кински
55
Нахушев
26
Зелао
4
Игонин
4
Ангбва
10
Лоськов
5
Каряка
28
Кузьмичев
88
Иванов
5
Немов
10
Кириченко
3-3-3
16
Малафеев
22
Анюков
6
Мейра
4
Крижанац
15
Широков
18
Зырянов
27
Денисов
20
Семшов
12
Корниленко
9
Хусти
10
Лоськов
11
Темников
11
Темников
10
Лоськов
10
Кириченко
11
Ковель
11
Ковель
10
Кириченко
5
Каряка
0
Левченко
0
Левченко
5
Каряка
20
Семшов
20
Файзулин
20
Файзулин
20
Семшов
Остались в запасе
Сатурн
Зенит
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Сатурн - Зенит
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
А.Монахов
Д.Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
А.Будогосский (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:00 (прямая); "Спорт" 17:10 (прямая)
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