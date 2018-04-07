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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Материалы

Рубин - Ахмат

07.04.2018, Суббота, 14:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 25 тур Рубин - Ахмат Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
11 тур
25 сентября, понедельник 19:30 Ахмат 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 19:30 Рубин 0:1 Ахмат
11 тур
22 октября, суббота 19:30 Ахмат 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
23 апреля, суббота 19:30 Рубин 0:1 Ахмат
11 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Ахмат 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
19 тур
15 марта, воскресенье 18:30 Рубин 2:1 Ахмат
2 тур
9 августа, суббота 20:00 Ахмат 1:1 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 Рубин 1:1 Ахмат
3 тур
28 июля, воскресенье 21:00 Ахмат 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:0 Рубин
7 тур
1 сентября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
22 июля, пятница 19:45 Ахмат 0:1 Рубин
2 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Рубин 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 20:45 Ахмат 1:1 Рубин
3 тур
28 марта, воскресенье 16:30 Рубин 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 18:45 Рубин 4:0 Ахмат
4 тур
11 апреля, суббота 14:45 Ахмат 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Рубин 1:3 Ахмат
14 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Ахмат 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 00:00 Ахмат 1:5 Рубин
9 тур
21 мая, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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