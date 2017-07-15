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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тосно - Уфа
Тосно - Уфа: обзор матча 15 июля 2017
Тосно
15.07.2017, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
65'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Уфа
90'
Замена
И. Безденежных
️️️️
К. Фатай
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
М. Кашчелан
86'
83'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Желтая карточка
Р. Дугалич
82'
79'
Желтая карточка
П. Аликин
75'
Замена
В. Зубарев
️️️️
А. Засеев
Замена
Н. Роша
️️️️
Е. Марков
65'
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сысуев
Пас отдал
С. Игбун
64'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
И. Обляков
Замена
Р. Абазов
️️️️
Д. Кутин
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Иван Обляков
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
5
Нуну Роша
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-1-2-3
1
Юрченко
23
Чернов
29
Шахов
20
Дугалич
5
Кутин
18
Кашчелан
21
Галиулин
14
Карницкий
77
Мелкадзе
91
Заболотный
20
Марков
3-4-1-2
31
Беленов
5
Табидзе
34
Тумасян
3
Аликин
27
Живоглядов
29
Пауревич
13
Засеев
33
Сухов
10
Обляков
7
Фатай
44
Игбун
5
Кутин
57
Абазов
57
Абазов
5
Кутин
18
Кашчелан
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
18
Кашчелан
20
Марков
5
Роша
5
Роша
20
Марков
10
Обляков
8
Сысуев
8
Сысуев
10
Обляков
13
Засеев
60
Зубарев
60
Зубарев
13
Засеев
7
Фатай
87
Безденежных
87
Безденежных
7
Фатай
Остались в запасе
Тосно
Уфа
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Тосно - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Андрей Глот (Ярославль)
Резервный судья:
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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