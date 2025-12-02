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  • Челестини назвал самый запоминающийся момент за полгода в России

Челестини назвал самый запоминающийся момент за полгода в России

2 декабря 2025, 14:57
1

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о своей жизни в России. Швейцарский специалист возглавил московский клуб летом 2025 года.

– Самый запоминающийся момент для вас за полгода в России?

– Если бы мне сказали, что мои пять месяцев в России будут такие, то я вряд ли бы мог ждать еще что-то. Первый матч и сразу первый трофей, Суперкубок. Это мой первый титул как тренера за пределами Швейцарии, это особенный момент для меня. Эта победа связала нас с игроками и дала нам мотивацию.

– Есть ли любимое место в Москве?

– Есть много мест. Я хожу в театры, в рестораны. Был в Большом театре несколько раз.

– Есть, что удивило в РПЛ?

– Я знал, что это тяжелая лига. Здесь много прекрасных стадионов. Чемпионат мира был недавно, это тоже было одной из причин, почему я приехал сюда работать. Удивило тактическое расположение: практически 10 команд в лиге играют со схемой 5-4-1, раньше такого никогда не видел. Это заставило меня ломать голову, но мне это понравилось. Команды постоянно используют эту схему. Даже «Динамо» Карпина играло 4-3-3, но в обороне опорник опускался в защиту и была схема 5-4-1.

  • ЦСКА делит с «Зенитом» второе место после 17 туров РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 7 декабря против «Краснодара».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (1)
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Dr Metal
1764682503
Дайте ему поработать, вроде как прет. За стадион расплатились, купите Лусиано и Даку и пипец всем
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