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  • Губерниев высказался о том, нужна ли в России «зарплата жены»

Губерниев высказался о том, нужна ли в России «зарплата жены»

28 ноября 2025, 18:30
6

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о регулярных денежных выплатах жене.

  • В некоторых семьях есть неформальная договоренность между супругами: муж выделяет жене деньги за ее труд по ведению домашнего хозяйства, воспитанию детей и поддержанию быта.
  • Экономисты называют справедливую «зарплату жены» на уровне 35 000 рублей в месяц.

– Зарплата жены? Зачем жене платить, если можно ей просто отдать свою карточку и не одну? Я к такому явлению отрицательно отношусь, потому что лично могу отдать карточку в вечное пользование и все.

– Сейчас сумму в 35-50 тысяч называют оптимальной для зарплаты жены. А для вас какая?

– Мне кажется, может не хватить некоторым женам. Сложно сказать, какая сумма оптимальная, потому что у каждого свои потребности. Но на женщинах нельзя экономить. Я вот, например, Богословской, когда Миша взрослел, платил с двух зарплат алименты все до копейки. Мне аплодировали люди в ВГТРК и «Газпром-медиа». Все, что должен был платить, отдавал Ольге Михайловне и ребенку. Я молодец!

– Но при этом для вас зарплата жены, как я понял, неприемлема?

– Это не зарплата жены. Если человека любишь, можешь отдать карточку и сказать: «Дорогая, пользуйся». Но при этом ты сам можешь контролировать расходы. Жена же может зайти в ЦУМ, а может в магазин поскромнее – какой-нибудь аутлет или заказать на маркетплейсах. Там тоже вещи хорошего качества. Я вообще могу зайти на рынок и купить треники у наших узбекских или азербайджанских друзей.

Поэтому я против зарплат жене. Давайте женщинам помогать просто так.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
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subbotaspartak
1764346242
Славная футбольная новость. Бомбардир молодец.... и не забанят...
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Иван Петров 1986
1764354083
Губошлеп очень добрый.
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алдан2014
1764376597
Дима конечно молодец,что платит алименты. Но речь то наверное,в первую очередь об малоимущих. Первый раз слышу про такое
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