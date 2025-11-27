Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Смолов назвал игрока, с которым «Спартак» поборется за чемпионство

Смолов назвал игрока, с которым «Спартак» поборется за чемпионство

Сегодня, 14:02
8

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов посоветовал «Спартаку» взять форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

Федор Смолов: «Даку – лучший нападающий в чемпионате сейчас. Для меня он сильнее, чем Кордоба. Потому что он более разноплановый: может и создать, и завершить.

На Джоне много всего завязано в сегодняшнем «Краснодаре». И чемпионат в целом про единоборства и ковку. В рамках дуэлей и единоборств Кордоба сильнее. Он просто мощнее. Но более разноплановый для меня Даку. Мне он очень нравится».

Павел Яковлев: «Тяжело представить «Рубин» без Даку. Он единственный у них забивает. Они четыре игры подряд не забивали, он вышел и забил».

Смолов: «Мне кажется, Даку сделает «Зенит» сильнее, но сможет ли он там выиграть конкуренцию и показывать свой лучший футбол – вопрос. Вот «Спартак» возьмет Даку и будет бороться за чемпионство».

  • В этом сезоне 27-летний игрок сборной Албании провел за «Рубин» 21 матч, забил 10 голов, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 10 миллионов евро.

Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1764241988
Даку хороший нападающий, но Кордоба и Лусиано посильнее.
Ответить
NewLife
1764242339
Да, конечно, РПЛ для таких придурков, как Лопырев, это супермаркет или базар - пришел и взял. что нужно)
Ответить
Боцман59rus
1764242466
_ без защитников и хорошего опорника, никакие напы не помогут, пора бы расписному простые вещи знать, прежде чем советы раздавать
Ответить
Иван Петров 1986
1764242576
Что-то этого придурка слишком много тут стало. Играть не получается, вот и балаболит.
Ответить
Интерес
1764243482
Всё, опять "Спартак"-чемпион"...
Ответить
VVM1964
1764243836
В приоритете другие задачи - очень много пропускаем !(...
Ответить
...короче
1764245586
...хорошо, хоть его Чупакабра, в последнее время, здесь не светится со своими психологическими стриптизами...
Ответить
