  • Кубок России. «Спартак» одержал волевую победу над «Локо» (3:2) и прошел дальше

Кубок России. «Спартак» одержал волевую победу над «Локо» (3:2) и прошел дальше

Сегодня, 22:30
29

«Спартак» обыграл «Локомотив» и в ответном кубковом матче. Красно-белые уступали по ходу встречи.

Победным оказался гол Маркиньоса.

В первом матче «Спартак» также победил со счетом 3:1.

«Спартак» прошел в полуфинал Пути РПЛ. «Локомотив» опустился в Путь регионов.

У «Локомотива» одна победа в последних шести матчах. У «Спартака» шесть побед в последних семи встречах.

Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала
Локомотив - Спартак - 2:3 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Батраков, 24; 1:1 - М. Угальде, 42; 1:2 - Маркиньос, 53; 1:3 - П. Солари, 58; 2:3 - Н. Комличенко, 90+7 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Локомотив
Everest13
1764185832
Спартак играй так всегда, сегодня смотрел и радовался что у игроков неплохо все получалось, но после третьего перестали просто бить по воротам , а могли бы порадовать еще голоми))), молодцы, не зря потрачен вечер перед телевизором)))
Ответить
oyabun
1764185845
Однако, волевая победа Спартака! Давненько такой не было. И впервые за долгое время поймал себя на мысли с каким удовольствием смотрю за действиями спартаковцев на поле. Игроки просто летали по полю, играли очень свободно и раскрепощенно. И даже ложечка дегтя в конце от совершенно ненужного пенальти не испортила общую картину. Романов - пока твердая пятерка!
Ответить
Everest13
1764185971
Романов вторая игра вторая победа)))
Ответить
рылы
1764185979
думаю, настоящая проверка будет на неделе в гостях у талалая. кони сдохли, не показатель. локо тоже.
Ответить
subbotaspartak
1764185983
По ходу вратарь был... не лучшим. С Победой!!!
Ответить
rash1959
1764186269
Подобные пенальти (наступ на Умярову ногу, не сегодня) нам почему то бить не дают.
Ответить
NewLife
1764186314
У Спартака две беды - Литвинов и Денисов, если считать Рябчука, то три. Хороший результат, но не понравилась суматошность. Надо поправлять психику - когда в середине второго тайма Локо перестал играть в защите, перестал бегать в середине, Спартак проявил детскую несобранность и не наказал Локо за такую игру.
Ответить
ZAITZEFF2011
1764186349
Я не болельщик Спартака, но очень рад, что команда потихоньку находит свою игру. Сильный Спартак поможет наибольшей конкуренции в нашем чемпионате. Поздравляю болельщиков КБ с победой!
Ответить
oyabun
1764186373
Несмотря на уверенную победу хочется отметить несколько негативных моментов. 1. Хлусевич, Рябчук - до свидания! Бесполезные игроки. 2. Очень слабая реализация голевых моментов. При общем количестве классных атак могли забивать минимум в 2 раза больше. Особенно обидно за Барко. 3 штрафных исполнил, ни одного не забил. С игры тоже неудача.
Ответить
saf05
1764186526
Мих Мих обделался
Ответить
