Кубок России. «Спартак» одержал волевую победу над «Локо» (3:2) и прошел дальше

«Спартак» обыграл «Локомотив» и в ответном кубковом матче. Красно-белые уступали по ходу встречи.

Победным оказался гол Маркиньоса.

В первом матче «Спартак» также победил со счетом 3:1.

«Спартак» прошел в полуфинал Пути РПЛ. «Локомотив» опустился в Путь регионов.

У «Локомотива» одна победа в последних шести матчах. У «Спартака» шесть побед в последних семи встречах.