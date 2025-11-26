Кубок России. «Спартак» одержал волевую победу над «Локо» (3:2) и прошел дальше

«Спартак» обыграл «Локомотив» и в ответном кубковом матче. Красно-белые уступали по ходу встречи.
Победным оказался гол Маркиньоса.
В первом матче «Спартак» также победил со счетом 3:1.
«Спартак» прошел в полуфинал Пути РПЛ. «Локомотив» опустился в Путь регионов.
У «Локомотива» одна победа в последних шести матчах. У «Спартака» шесть побед в последних семи встречах.
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала
Локомотив - Спартак - 2:3 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Батраков, 24; 1:1 - М. Угальде, 42; 1:2 - Маркиньос, 53; 1:3 - П. Солари, 58; 2:3 - Н. Комличенко, 90+7 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»