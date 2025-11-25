Фанаты «Спартака» скорректируют поведение в память о Симоняне

Ультрас «Спартака» опубликовали заявление в преддверии кубкового матча с «Локомотивом».
- Команды проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «РЖД Арене».
- В первой игре спартаковцы победили со счетом 3:1.
- «Локо» примет «Спартак» 26 ноября в 20:30 мск.
«В связи со скоропостижной смертью легенды не только «Спартака», но и всего отечественного футбола – Никиты Павловича Симоняна, активами фанатов «Спартака» и «Локомотива» принято решение отказаться от оскорбительных зарядов в адрес друг друга на завтрашнем кубковом матче.
Также на нашей трибуне не будет баннерного развеса, только траурная растяжка на втором ярусе. Просим всех красно-белых, которые будут на матче соблюдать эти простые правила:
1) Отказаться от оскорбительных зарядов в адрес «Локомотива»;
2) Отказаться от баннерного развеса, независимо от места, где вы будете находиться на игре;
3) Провести первые 5 минут матча в тишине в память о Никите Павловиче», – говорится в публикации.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.