  Фанаты «Спартака» скорректируют поведение в память о Симоняне

Фанаты «Спартака» скорректируют поведение в память о Симоняне

Сегодня, 19:40

Ультрас «Спартака» опубликовали заявление в преддверии кубкового матча с «Локомотивом».

  • Команды проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «РЖД Арене».
  • В первой игре спартаковцы победили со счетом 3:1.
  • «Локо» примет «Спартак» 26 ноября в 20:30 мск.

«В связи со скоропостижной смертью легенды не только «Спартака», но и всего отечественного футбола – Никиты Павловича Симоняна, активами фанатов «Спартака» и «Локомотива» принято решение отказаться от оскорбительных зарядов в адрес друг друга на завтрашнем кубковом матче.

Также на нашей трибуне не будет баннерного развеса, только траурная растяжка на втором ярусе. Просим всех красно-белых, которые будут на матче соблюдать эти простые правила:

1) Отказаться от оскорбительных зарядов в адрес «Локомотива»;

2) Отказаться от баннерного развеса, независимо от места, где вы будете находиться на игре;

3) Провести первые 5 минут матча в тишине в память о Никите Павловиче», – говорится в публикации.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.

Еще по теме:
«Спартак» опубликовал подробную информацию о прощании с Симоняном
У штаб-квартиры ФИФА в Швейцарии приспустили флаг в связи со смертью Симоняна 1
Черданцев прокомментировал смерть Симоняна
Источник: телеграм-канал «Ультра | Спартак Москва»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Симонян Никита
