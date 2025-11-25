Фанаты «Спартака» скорректируют поведение в память о Симоняне

Ультрас «Спартака» опубликовали заявление в преддверии кубкового матча с «Локомотивом».

Команды проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «РЖД Арене».

В первой игре спартаковцы победили со счетом 3:1.

«Локо» примет «Спартак» 26 ноября в 20:30 мск.

«В связи со скоропостижной смертью легенды не только «Спартака», но и всего отечественного футбола – Никиты Павловича Симоняна, активами фанатов «Спартака» и «Локомотива» принято решение отказаться от оскорбительных зарядов в адрес друг друга на завтрашнем кубковом матче.

Также на нашей трибуне не будет баннерного развеса, только траурная растяжка на втором ярусе. Просим всех красно-белых, которые будут на матче соблюдать эти простые правила:

1) Отказаться от оскорбительных зарядов в адрес «Локомотива»;

2) Отказаться от баннерного развеса, независимо от места, где вы будете находиться на игре;

3) Провести первые 5 минут матча в тишине в память о Никите Павловиче», – говорится в публикации.