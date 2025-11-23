Реакция Федуна на победу «Спартака» в дерби

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал победу команды над ЦСКА.
Красно-белые победили в дерби со счетом 1:0. Команду временно возглавил Вадим Романов.
– Как оцените результат матча с ЦСКА (1:0)?
– Дерби – во (показал большой палец)! А что еще надо?
– Стоит ли оставлять Вадима Романова?
– Давайте дождемся, а потом будем говорить, какого тренера оставлять, а какого нет. Сейчас десятки тысяч болельщиков «Спартака» довольны.
– Как там Леонид Федун поживает?
– Великолепно. А после такого дерби вообще прекрасно. Придет время, он приедет на «Спартак». Торопиться и волноваться не надо.
Источник: «Спорт-Экспресс»