Реакция Федуна на победу «Спартака» в дерби

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал победу команды над ЦСКА.

Красно-белые победили в дерби со счетом 1:0. Команду временно возглавил Вадим Романов.

– Как оцените результат матча с ЦСКА (1:0)?

– Дерби – во (показал большой палец)! А что еще надо?

– Стоит ли оставлять Вадима Романова?

– Давайте дождемся, а потом будем говорить, какого тренера оставлять, а какого нет. Сейчас десятки тысяч болельщиков «Спартака» довольны.

– Как там Леонид Федун поживает?

– Великолепно. А после такого дерби вообще прекрасно. Придет время, он приедет на «Спартак». Торопиться и волноваться не надо.