Самая сексуальная спортивная ведущая России объяснила победу «Спартака» над ЦСКА

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, отреагировала на победу «Спартака» над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

«Не получилось у ЦСКА выиграть. В футболе решают детали.

И нельзя не согласиться с Денисом Казанским, в «Спартаке» без нервного тренера каждый делал свое дело и вот результат», – написала Уразбахтина.

Это был 1-й матч Вадима Романова во главе «Спартака».

Красно-белые остались на 6-м месте.

Следующий соперник по РПЛ – «Балтика».

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