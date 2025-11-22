Реакция Губерниева на победу «Спартака» над ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от игры 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

Это был 1-й матч Вадима Романова во главе «Спартака».

Красно-белые остались на 6-м месте.

Следующий соперник – «Балтика».

«Матч «Спартака» с ЦСКА, конечно, так себе. Но слишком уж и тем и другим было нужно! Для ЦСКА совсем тусклая игра. Вообще ничего не создали. Не хочется тут напоминать слова Андрея Талалаева. Но в первом круге «армейцы» играли лучше. И придумать что-то против мотивированного соперника в полном составе не удалось. С игры ничего не сообразили.

«Спартак» с новым тренером ничем не удивил. Разве что очередными перестановками в составе.

А так 1:0 по делу! «Спартак» поздравляю!» – написал журналист.