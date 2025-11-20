Бубнов – о том, что Мостовому не предлагают тренировать: «Он чуть ли не в петлю лезет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об отсутствии у Александра Мостового предложений о начале тренерской карьеры.

– Мостовой сидит, да, ждeт звонка. Ему звонят… Он не лезет там, ни с агентами, ни с кем, никого не проплачивает, сейчас у нас тренеров полно проплаченных агентами, которые их суют везде.

– Ну приходи во Вторую лигу, тренируй. Начинай работу.

– Не надо. Суют везде. Что, Романов тренировал во Второй лиге?!

– Романов тренировал молодeжку «Спартака».

– Ну молодeжку.

– Ну пусть Мостовой приходит тренировать молодeжь.

– Саша сидит, уже вообще не знает, что делать. Чуть ли не в петлю лезет. И ему здесь звонят и говорят: «Александр, вот смотри, на выбор: «Зенит», «Спартак», «Динамо», сборная. Кого хочешь?» А он говорит: «Не знаю, кого хочу».

Представляешь? Ему дают на выбор, и он отказывается. Так вы дайте сначала ему выбор! Дайте команду, а потом будете говорить, что он деструктивно себя ведeт.

А он об этом и говорит. Говорит, дайте мне поработать. И посмотрите, кто сильнее.