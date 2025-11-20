Бубнов – о том, что Мостовому не предлагают тренировать: «Он чуть ли не в петлю лезет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об отсутствии у Александра Мостового предложений о начале тренерской карьеры.
– Мостовой сидит, да, ждeт звонка. Ему звонят… Он не лезет там, ни с агентами, ни с кем, никого не проплачивает, сейчас у нас тренеров полно проплаченных агентами, которые их суют везде.
– Ну приходи во Вторую лигу, тренируй. Начинай работу.
– Не надо. Суют везде. Что, Романов тренировал во Второй лиге?!
– Романов тренировал молодeжку «Спартака».
– Ну молодeжку.
– Ну пусть Мостовой приходит тренировать молодeжь.
– Саша сидит, уже вообще не знает, что делать. Чуть ли не в петлю лезет. И ему здесь звонят и говорят: «Александр, вот смотри, на выбор: «Зенит», «Спартак», «Динамо», сборная. Кого хочешь?» А он говорит: «Не знаю, кого хочу».
Представляешь? Ему дают на выбор, и он отказывается. Так вы дайте сначала ему выбор! Дайте команду, а потом будете говорить, что он деструктивно себя ведeт.
А он об этом и говорит. Говорит, дайте мне поработать. И посмотрите, кто сильнее.
- 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.