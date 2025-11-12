Галактионов может сменить «Локо» на другой московский клуб

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вскоре может покинуть пост.
«Динамо» рассматривает Галактионова вместо Валерия Карпина: у Михалыча истекает контракт будущим летом, а неустойка за его расторжение составляет всего 20 миллионов рублей.
Учитывая смену руководства в «Локомотиве», не исключено, что уже этой зимой 41-летний специалист окажется в Петровском парке», – написал источник.
- Будучи начинающим футболистом, Галактионов занимался в академии «Динамо».
- В 2007-2014 годах тренер работал в академии бело-голубых.
- В «Локо» Галактионов 3 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова