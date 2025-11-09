Введите ваш ник на сайте
  АПЛ. «Манчестер Сити» расправился с «Ливерпулем» (3:0) в 1000-м матче Гвардиолы

9 ноября, 21:27
7

«Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ уверенно обыграл «Ливерпуль». Эрлинг Холанд забил, а также не реализовал пенальти на 13-й минуте.

Это был 1000-й матч в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.

«Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на четыре очка. «Ливерпуль», защищающий титул, опустился на восьмую строчку.

Англия. Премьер-лига. 11 тур
Манчестер Сити - Ливерпуль - 3:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Э. Холанд, 29; 2:0 - Н. Гонсалес, 45+3; 3:0 - Ж. Доку, 63.
Незабитые пенальти: Э. Холанд, 12 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1762713103
всмысле 1-1?))) Бомба опять мочи кошачьей нюхнуло
Ответить
Loko_Roma
1762713425
Это на бомбе искуственный интелект обкатывают, от создателей лады искра и робота Алеши
Ответить
Povedkin
1762713731
в 1000-м матче Гвардиолы ----- Пока там Криш тужится до цифры 1000, Гвардиола уже.Ну пусть не голов, но все таки.Гы гы
Ответить
zigbert
1762779302
Очень неудачно выступает в этом сезоне Ливерпуль.
Ответить
