АПЛ. «Манчестер Сити» расправился с «Ливерпулем» (3:0) в 1000-м матче Гвардиолы

«Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ уверенно обыграл «Ливерпуль». Эрлинг Холанд забил, а также не реализовал пенальти на 13-й минуте.

Это был 1000-й матч в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.

«Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на четыре очка. «Ливерпуль», защищающий титул, опустился на восьмую строчку.