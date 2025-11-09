АПЛ. «Манчестер Сити» расправился с «Ливерпулем» (3:0) в 1000-м матче Гвардиолы

«Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ уверенно обыграл «Ливерпуль». Эрлинг Холанд забил, а также не реализовал пенальти на 13-й минуте.
Это был 1000-й матч в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.
«Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на четыре очка. «Ливерпуль», защищающий титул, опустился на восьмую строчку.
Англия. Премьер-лига. 11 тур
Манчестер Сити - Ливерпуль - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Э. Холанд, 29; 2:0 - Н. Гонсалес, 45+3; 3:0 - Ж. Доку, 63.
Незабитые пенальти: Э. Холанд, 12 - нет.
