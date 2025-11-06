Введите ваш ник на сайте
ФИФА учредила Премию мира – ее может получить Трамп

Сегодня, 10:40
12

ФИФА объявила о создании награды «Премия мира ФИФА – Футбол объединяет мир».

Премия создана для награждения людей, которые совершили исключительные и выдающиеся поступки ради мира и тем самым объединили людей по всему миру, говорится в официальном пресс-релизе.

Она будет вручаться ежегодно. В 2025-м это произойдет 5 декабря во время жеребьевки ЧМ в Вашингтоне.

«Может ли президент США Дональд Трамп получить первую Премию мира ФИФА? Увидите 5 декабря.

Мне очень повезло. У меня прекрасные отношения с президентом Трампом, которого я считаю по-настоящему близким другом.

Он говорит то, что думают и многие другие, но, возможно, не решаются сказать. И именно поэтому он так успешен», – заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Источник: сайт ФИФА
Инфантино Джанни
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1762415829
Чтобы получить премию мира Трампу нужно остановить в.ойну в Украине. Тогда можно сказать, что заслужил.
Ответить
ilich55
1762415871
Футбольную майку Трампу дали. Осталась самая малость - Премия мира ФИФА. Ну, и конечно трусы от African Football League и бутсы от УЕФА..........
Ответить
Artemka444
1762416171
Жополизы
Ответить
Айболид
1762416490
языки свои стереть свои не боятся , об гузло "главмиротворца" ?
Ответить
Cleaner
1762417214
Трамп приказал ФИФА учредить Премию мира. Ее может получить Трамп. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
...уефан
1762417485
...Ах, дайте же-дайте пнуть ему по мячу Он перхоть смахнет с вас, проведя по плечу...
Ответить
Fju-2
1762418180
По такому случаю Венесуэла может подождать до декабря.
Ответить
Таврида
1762418703
Трамп все-таки на втором месте, бесспорный лидер - Нетаньяху.
Ответить
BarStep
1762419848
Ах-ха-ха! День начинается с хорошего юмора!
Ответить
