ФИФА учредила Премию мира – ее может получить Трамп

ФИФА объявила о создании награды «Премия мира ФИФА – Футбол объединяет мир».
Премия создана для награждения людей, которые совершили исключительные и выдающиеся поступки ради мира и тем самым объединили людей по всему миру, говорится в официальном пресс-релизе.
Она будет вручаться ежегодно. В 2025-м это произойдет 5 декабря во время жеребьевки ЧМ в Вашингтоне.
«Может ли президент США Дональд Трамп получить первую Премию мира ФИФА? Увидите 5 декабря.
Мне очень повезло. У меня прекрасные отношения с президентом Трампом, которого я считаю по-настоящему близким другом.
Он говорит то, что думают и многие другие, но, возможно, не решаются сказать. И именно поэтому он так успешен», – заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
Источник: сайт ФИФА