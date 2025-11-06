ФИФА учредила Премию мира – ее может получить Трамп

ФИФА объявила о создании награды «Премия мира ФИФА – Футбол объединяет мир».

Премия создана для награждения людей, которые совершили исключительные и выдающиеся поступки ради мира и тем самым объединили людей по всему миру, говорится в официальном пресс-релизе.

Она будет вручаться ежегодно. В 2025-м это произойдет 5 декабря во время жеребьевки ЧМ в Вашингтоне.

«Может ли президент США Дональд Трамп получить первую Премию мира ФИФА? Увидите 5 декабря.

Мне очень повезло. У меня прекрасные отношения с президентом Трампом, которого я считаю по-настоящему близким другом.

Он говорит то, что думают и многие другие, но, возможно, не решаются сказать. И именно поэтому он так успешен», – заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.