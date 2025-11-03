Символическая сборная 2025 года по версии FIFPro

FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) составила символическую сборную 2025 года.
Такой выбор сделали сами футболисты.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»/«Манчестер Сити»).
Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба – «ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Джуд Беллингем («Реал»), Педри («Барселона»), Витинья («ПСЖ»).
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал»), Усман Дембеле («ПСЖ»).
Источник: «Бомбардир»