Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Символическая сборная 2025 года по версии FIFPro

Сегодня, 18:15
1

FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) составила символическую сборную 2025 года.

Такой выбор сделали сами футболисты.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»/«Манчестер Сити»).

Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба – «ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Джуд Беллингем («Реал»), Педри («Барселона»), Витинья («ПСЖ»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал»), Усман Дембеле («ПСЖ»).

Еще по теме:
Тен Хаг приближается к возвращению в АПЛ спустя год 1
АПЛ. Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» (3:1)
В АПЛ тренерская отставка
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1762184126
Чисто непредвзятое мнение. Два игрока Реала, который ничего не выиграл, в символической сборной.
Ответить
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии FIFPro
18:15
1
ФотоВ «Спартаке» определили лучшего игрока октября
17:40
5
Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»
16:55
5
ФотоБолельщики «Милана» попросили отстранить от матчей двух фанаток за слишком вульгарный вид
16:40
16
У Станковича конкретные претензии к Левникову
16:11
24
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
3
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
7
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
13
Все новости
Все новости
Тен Хаг приближается к возвращению в АПЛ спустя год
17:04
1
АПЛ. Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» (3:1)
Вчера, 21:38
В АПЛ тренерская отставка
Вчера, 15:51
АПЛ. «Ливерпуль» обыграл команду Эмери (2:0)
Вчера, 00:57
1
АПЛ. «Челси» победил в выездном дерби «Тоттенхэм» (1:0)
1 ноября
АПЛ. «МЮ» ушел от поражения от «Форест» (2:2), «Арсенал» в гостях разобрался с «Бернли» (2:0)
1 ноября
Терри высмеял слова экс-игрока «Тоттенхэма» о «Челси»
1 ноября
Экс-игрок «Тоттенхэма» – о «Челси»: «Они такие большие благодаря Абрамовичу, пару раз купили титул»
1 ноября
7
Юрист высказался о возможности игрока «Манчестер Юнайтед» выступать за сборную России
31 октября
Отец Ибрагимова ответил, будет ли вингер «МЮ» выступать за сборную России
31 октября
2
Салаху предложили 150 миллионов в год
30 октября
2
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
30 октября
4
Канчельскис оценил уровень дагестанского игрока «Манчестер Юнайтед»
30 октября
В «МЮ» отреагировали на получение игроком команды спортивного гражданства России
30 октября
Дагестанский футболист «Манчестер Юнайтед» получил право играть за сборную России
30 октября
6
Еще один футболист включен в Зал славы АПЛ
29 октября
В «Ливерпуле» приняли решение по Слоту после 5 поражений в 6 матчах
28 октября
1
Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro
27 октября
АПЛ. «Сити» проиграл «Астон Вилле», «Арсенал» победил «Кристал Пэлас»
26 октября
«Ливерпуль» рассматривает двух игроков на замену Салаху
26 октября
1
Доннарумма ответил, кто сильнее – Мбаппе или Холанд
26 октября
«Самое разочаровывающее поражение»: Слот – о проигрыше «Ливерпуля» «Брентфорду»
26 октября
«Ливерпуль» установил клубный антирекорд
26 октября
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) и остался на 6-м месте
26 октября
7
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4
25 октября
2
В Зал славы АПЛ включили нового участника
25 октября
АПЛ. Экс-зенитовец помог «Сандерленду» победить «Челси» в Лондоне (2:1)
25 октября
20
Хабиб пригрозил бывшему игроку «МЮ»: «Будь осторожен»
25 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 