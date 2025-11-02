Введите ваш ник на сайте
Подробности новой травмы Захаряна

Вчера, 10:02
12

Появилась информация о новой травме полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна. Ее игрок получил в матче Примеры против «Атлетика» (3:2).

  • Захарян вышел на замену на 41-й минуте вместо травмированного партнера.
  • На 82-й минуте уже самого Арсена заменили из-за травмы.
  • Захарян пропустил почти весь прошлый сезон из-за травм.

«Захарян избежал серьезной травмы: у полузащитника «Сосьедада» случился небольшой мышечный спазм в матче с «Атлетиком».

После нескольких сеансов массажа + дополнительных процедур россиянин будет полностью готов к следующей игре», – написал источник.

Тренер «Сосьедада» объяснил обратную замену Захаряна
Захарян получил новую травму 6
Черданцев определил принципиальную разницу между Батраковым и Захаряном 3
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Захарян Арсен
Комментарии (12)
Литейный 4 (returned)
1762067163
Хрустальный мальчик. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1762067810
Стабильно.Как фраза,сказанная каким-то французским деятелем на смерть Наполеона : "Это не новость,это просто факт".
Ответить
zigbert
1762068385
Нет никакой уверенности что эта травма у него последняя.
Ответить
neim
1762070646
Понты дороже денег. Легко делается из мухи слон. Просто кому-то надо сделать сенсацию из ничего. А травмы-то и не было, так, "случился небольшой мышечный спазм".
Ответить
Cleaner
1762070777
Дрищ. Англия и Испания не для таких. Там бороться нужно, а Захарян этого по своей малосильности не может. Это вам не в Динамо пешочком по полю похаживать..
Ответить
k611
1762071747
Хорошо если так. Играть надо и так весь прошлый сезон вылетел в трубу.
Ответить
темирхан
1762072804
какая травма? это уже цирк!!!!! тут явно чью ту черную схему по распилу бабла за трансфер отрабатывает! ну просто СМЕШНО! пусть не смешит Россию, да и Испанию то же!
Ответить
Цугундeр
1762073412
) "Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся.." - упс! Уже в Зените.)
Ответить
