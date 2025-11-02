Подробности новой травмы Захаряна

Появилась информация о новой травме полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна. Ее игрок получил в матче Примеры против «Атлетика» (3:2).
- Захарян вышел на замену на 41-й минуте вместо травмированного партнера.
- На 82-й минуте уже самого Арсена заменили из-за травмы.
- Захарян пропустил почти весь прошлый сезон из-за травм.
«Захарян избежал серьезной травмы: у полузащитника «Сосьедада» случился небольшой мышечный спазм в матче с «Атлетиком».
После нескольких сеансов массажа + дополнительных процедур россиянин будет полностью готов к следующей игре», – написал источник.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова