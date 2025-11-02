Тренер «Сосьедада» объяснил обратную замену Захаряна

Серхио Франсиско, главный тренер «Реал Сосьедада», прокомментировал обратную замену Арсена Захаряна в матче Примеры против «Атлетика» (3:2).

Захарян вышел на замену на 41-й минуте вместо травмированного партнера.

На 82-й минуте уже самого Арсена заменили из-за травмы.

Захарян пропустил почти весь прошлый сезон из-за травм.

«Замена Захаряна – это больше мера предосторожности. Потому что мы увидели, что он держится рукой за подколенное сухожилие.

Мы прошли с ним большой путь, и сейчас, когда он хорош, нам не нужно рисковать. Арсен вошел в не самую простую игру и показал себя очень хорошо», – сказал Франсиско.