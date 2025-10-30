Винисиус вернулся к бывшей девушке

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор возобновил отношения с инфлюенсером Вирджинией Фонсекой.

Бразилец выложил с ней совместное фото из комнаты, где были лепестки цветов, воздушные шары и мягкие игрушки.

«В ❤ В», – написал бразилец на своей странице в социальной сети.