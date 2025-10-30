Винисиус вернулся к бывшей девушке

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор возобновил отношения с инфлюенсером Вирджинией Фонсекой.
Бразилец выложил с ней совместное фото из комнаты, где были лепестки цветов, воздушные шары и мягкие игрушки.
«В ❤ В», – написал бразилец на своей странице в социальной сети.
- В начале октября стало известно о расставании Винисиуса с Фонсекой после того, как в интернет попала переписка бразильца с другой женщиной, моделью Дэй Магальяэс.
- Футболист тогда принес извинения: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново». Фонсека допускала, что даст ему второй шанс.
Источник: «Бомбардир»