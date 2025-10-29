Абаскаль прокомментировал травму спартаковца Бабича

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о кадровой потере московской команды.
- Сегодня центральному защитнику Срджану Бабичу провели операцию на коленном суставе.
- У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
- Сербский футболист выбыл из строя как минимум на полгода.
- Следующим летом у Бабича истекает контракт со «Спартаком».
«Срджан – лидер команды. С тех пор как мы взяли его, он был очень важен для команды и служил примером для остальных игроков.
Он большой профессионал, очень скромный. «Спартаку» будет не хватать его в течение всего сезона. Это важный игрок для линии обороны», – заявил Абаскаль.
Источник: «Матч ТВ»