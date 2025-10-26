Алонсо ответил на скандальные слова Ямаля про «Реал»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на высказывания Ламина Ямаля после матча с «Барселоной».

Полузащитник каталонцев ранее заявил, что «Реал» постоянно жалуется и жульничает.

«Команда и так была очень мотивирована. Мы заранее говорили о том, насколько важен этот матч, не только из-за трех очков, но и из-за всего, что он может означать. Больше всего я рад за ребят, им было нужно это ощущение, что они могут выиграть важный матч», – сказал Алонсо.