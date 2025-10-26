Введите ваш ник на сайте
Алонсо ответил на скандальные слова Ямаля про «Реал»

Сегодня, 22:17
1

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на высказывания Ламина Ямаля после матча с «Барселоной».

Полузащитник каталонцев ранее заявил, что «Реал» постоянно жалуется и жульничает.

«Команда и так была очень мотивирована. Мы заранее говорили о том, насколько важен этот матч, не только из-за трех очков, но и из-за всего, что он может означать. Больше всего я рад за ребят, им было нужно это ощущение, что они могут выиграть важный матч», – сказал Алонсо.

  • «Реал» победил «Барсу» со счетом 2:1 в 13-м туре Примеры.
  • Мадридцы опережают каталонцев на 5 очков.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Ямаль Ламин Алонсо Хаби
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1761506467
И ты его сделал в месте с игроками!
Ответить
Примера. «Реал» победил «Барсу» в Эль Класико и оторвался от нее на 5 очков
20:21
12
Мбаппе не забил пенальти в матче с «Барселоной»
19:41
В «Барселоне» недовольны высказываниями Ямаля про «Реал»
18:37
Мостовой сделал прогноз на матч «Реал» – «Барселона»
17:30
1
Обращение Винисиуса перед матчем «Реала» с «Барселоной»
13:21
ФотоНовая провокация 18-летнего Ямаля в адрес «Реала» перед Эль Класико
11:56
6
Хаби Алонсо отреагировал на обидные слова Ямаля про «Реал»
Вчера, 15:51
2
Где смотреть матч «Реал» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 26 октября 2025
Вчера, 12:16
ВидеоЗахарян вручил Аршавину ценный подарок после матча с «Севильей»
Вчера, 11:32
Примера. «Сосьедад» победил «Севилью», Захарян сыграл во втором матче подряд
24 октября
Президент «Барселоны» сделал заявление о предстоящем Эль Класико
24 октября
1
Капитан «Реала» поговорит с Ямалем, унизившим мадридский клуб
24 октября
2
Иньеста прокомментировал провокационные слова Ямаля перед Эль Класико
24 октября
1
Домработница обокрала Касильяса: подробности
24 октября
4
Основной футболист «Барселоны» выбыл еще на месяц из-за рецидива травмы
24 октября
В «Реале» отреагировали на провокационное заявление Ямаля
24 октября
3
Лидер «Барселоны» пропустит Эль Класико
24 октября
1
Ямаль унизил «Реал» перед Эль Класико: «Они постоянно воруют и жалуются»
24 октября
2
Аршавин объяснил свои громкие заявления о «Реале»
24 октября
3
Фигу дал прогноз на матч «Реал» – «Барселона»
23 октября
2
Тебас жестко прошелся по «Реалу» после отмены матча «Барсы» в США
22 октября
3
Футболист «Реала» сорвался с «Хетафе» – пнул бутылку на поле
22 октября
3
Реакция «Барселоны» на отмену исторического матча в Майами
22 октября
2
Исторический матч «Барселоны» в США отменен: подробности
21 октября
«Реал» обратился в КОНКАКАФ из-за «Барселоны»
21 октября
Все новости
