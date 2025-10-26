Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» (2:1) и сократил отставание от лидеров до минимума

Сегодня, 19:36
59

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 3:1.

Голы в составе победителей забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. У москвичей единственный забитый мяч на счету Бителло.

«Зенит» набрал 26 очков и отстает от «Локомотива» с ЦСКА на одно очко. У «Динамо» 16 очков и девятое место в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 13 тур
Зенит - Динамо - 2:1 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Бителло, 26; 1:1 - А. Мостовой, 42; 2:1 - Г. Мантуан, 71.
Удаления: нет - К. Расулов, 83.
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (60)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1761497671
Нервы потрепали изрядно, благодаря судейке. Свой сотый матч он явно за Динамо подыгрывал. Гыгыгы
Ответить
Боцман59rus
1761497699
_у Динамы есть потенциал, но Карпин его обнуляет, а истеричка он ещё похлеще Станковича
Ответить
ОК, Зенит!
1761497723
Динамо - костоломы. Свисток - на мыло. Третий гол. А у кого был офсайт? Зенит с победой ! В валеруверим продолжаем велераверить.
Ответить
рылы
1761497828
судья - дезеув! позор тарасятнику!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1761497852
Ну тем не менее Зенит с заслуженной и трудовой победой. А победа эта вопреки судьям. Гыгыгы
Ответить
S.K.V.
1761497854
Зенит с победой !!!
Ответить
рылы
1761497917
где номэд? вылезай из бачка, прокомментируй судейство!
Ответить
andrej-lucevich
1761498025
Зенитовцы Молодцы !!! Так и дальше играйте !!! Следующие будут паровозы !!!
Ответить
Artemka444
1761498116
Судья просто олень
Ответить
knikos
1761498132
Очень многие комментаторы , похоже , не знают правил ! В ситуации с третьим голов , Педро действительно был в оффсайде, потому что между ним и воротами был только ОДИН игрок .Тут всё правильно , но вот фол на Мостовом , после которого был забит гол и неназначение пенальти на Педро , когда вратарь сыграл грубо в ногу , а не в мяч - тут претензии к судье абсолютно обоснованны ! Опять , уже в который раз судьи судят против Зенита ... ПОЧЕМУ ?????? Да , чуть не забыл , Касерас наиграл на три-четыре желтяка ...вообще непонятно ...
Ответить
