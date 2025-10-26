РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» (2:1) и сократил отставание от лидеров до минимума

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 3:1.
Голы в составе победителей забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. У москвичей единственный забитый мяч на счету Бителло.
«Зенит» набрал 26 очков и отстает от «Локомотива» с ЦСКА на одно очко. У «Динамо» 16 очков и девятое место в турнирной таблице.
Россия. Премьер-лига. 13 тур
Зенит - Динамо - 2:1 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Бителло, 26; 1:1 - А. Мостовой, 42; 2:1 - Г. Мантуан, 71.
Удаления: нет - К. Расулов, 83.
Источник: «Бомбардир»