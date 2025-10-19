РПЛ. «Балтика» не пощадила «Рубин» (3:0) в Казани, Даку не реализовал пенальти

«Балтика» в 12-м туре РПЛ разгромила в гостях «Рубин». Казанцы не смогли забить ни разу.

У «Рубина» во втором тайме пенальти не реализовал Мирлинд Даку.

Калининградцы отстают от первого места на три очка. «Рубин» занимает седьмую строчку.

У «Рубина» одна победа в последних шести матчах. У «Балтики» одно поражение в сезоне РПЛ.

«Балтика» победила «Рубин» впервые в этом веке.