РПЛ. «Балтика» не пощадила «Рубин» (3:0) в Казани, Даку не реализовал пенальти

«Балтика» в 12-м туре РПЛ разгромила в гостях «Рубин». Казанцы не смогли забить ни разу.
У «Рубина» во втором тайме пенальти не реализовал Мирлинд Даку.
Калининградцы отстают от первого места на три очка. «Рубин» занимает седьмую строчку.
У «Рубина» одна победа в последних шести матчах. У «Балтики» одно поражение в сезоне РПЛ.
«Балтика» победила «Рубин» впервые в этом веке.
Россия. Премьер-лига. 12 тур
Рубин - Балтика - 0:3 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Хиль, 7; 0:2 - М. Петров, 19; 0:3 - М. Бевеев, 80.
Источник: «Бомбардир»