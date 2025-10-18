Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» честно ответили, почему сломался план на игру с «Ростовом»

В «Спартаке» честно ответили, почему сломался план на игру с «Ростовом»

Сегодня, 18:50
16

Тренер «Спартака» Ненад Сакич пожаловался на травму Срджана Бабича в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

– Благодарю ребят, команду, показали характер. После удаления сыграли 70 минут в меньшинстве – это непросто. Ребята молодцы, бились, играли на победу. Спасибо болельщикам за поддержку, она была важна. С самого начала все пошло не так, как нужно. Травма Срджана Бабича сломала план на игру, а потом удаление и пропущенный гол.

– Есть информация по травме Бабича?

– Ничего не могу сказать, ждем информацию от медицинского штаба. Надеюсь и желаю, чтобы обошлось без травмы.

  • С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.
  • Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.
  • «Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Бабич Срджан Сакич Ненад
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1760802871
Всегда что-то не так((( Кроме одного — признать, что ни черта у вас не получается и ваше присутствие делает команде только хуже….. Едьте вы уже домой!!!!!!
Ответить
Cleaner
1760803887
Спартак и План на игру понятия НЕ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Интерес
1760804675
Бабич давно уже не определяющий игрок.А если его таковым гастарбайтеры тренерского цеха считают,то лишь как "односельчанина" по региону.Соперники будут довольны.Скорее пусть выздоравливает и портит игру и дальше; ну и расчёты так называемых тренеров.
Ответить
subbotaspartak
1760804814
Мистер очевидность
Ответить
zigbert
1760805128
Доводы Сакича не совсем убедительные. Бабич не выделяется сейчас своей игрой,хотя другие игроки обороны играют еще хуже.
Ответить
Desma
1760807205
" Травма Срджана Бабича сломала план на игру"? Похоже на план при социализме, прогнозируемый при падёже скота......
Ответить
FROLL007
1760808860
План один, бей беги. Играют как и положено глухому середняку без перспектив. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1760809227
отмазки пошли
Ответить
FWSPM
1760809499
Трагическая случайность. Никто не виноват
Ответить
