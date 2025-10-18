В «Спартаке» честно ответили, почему сломался план на игру с «Ростовом»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич пожаловался на травму Срджана Бабича в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

– Благодарю ребят, команду, показали характер. После удаления сыграли 70 минут в меньшинстве – это непросто. Ребята молодцы, бились, играли на победу. Спасибо болельщикам за поддержку, она была важна. С самого начала все пошло не так, как нужно. Травма Срджана Бабича сломала план на игру, а потом удаление и пропущенный гол.

– Есть информация по травме Бабича?

– Ничего не могу сказать, ждем информацию от медицинского штаба. Надеюсь и желаю, чтобы обошлось без травмы.