Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Ростовом»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.

«Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

«Хочу поблагодарить своих ребят, потому что они показали характер. Это то, что мы от них требовали. Очень непросто играть в меньшинстве на протяжении 70 минут даже против детей, а уж о профессиональных командах говорить не нужно.

Несмотря на численное меньшинство, команда билась и даже после пропущенного гола не остановилась и продолжала делать все возможное для того, чтобы добиться нужного результата. Мы смогли отыграть один гол, в концовке шли за вторым – пытались делать все возможное. У нас ничья, но мы гордимся, что ребята показали характер. Хотелось поблагодарить болельщиков, которые очень сильно нас поддерживали и во многом компенсировали, после удаления Джику», – сказал Сакич.