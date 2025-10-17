Введите ваш ник на сайте
  ЭСК РФС вынесла вердикт по судейству в дерби ЦСКА – «Спартак»

ЭСК РФС вынесла вердикт по судейству в дерби ЦСКА – «Спартак»

Сегодня, 18:27
11

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорные решения в матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

  • Дерби судил Артем Чистяков.
  • Армейцы выиграли со счетом 3:2.
  • «Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам.

1. Момент на 8-й минуте: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после видеопросмотра

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после просмотра монитора

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: игрок команды «Спартак» Жедсон Фернандеш допустил неосторожный контакт с ногой атакующего игрока ЦСКА Алеррандро, повлиявший на дальнейшую возможность нападающего продолжать движение к мячу. Точка контакта с ногой нападающего находится над линией штрафной площади, которая, согласно правилам игры, входит в еe пределы

ВАР правильно определил, что место нарушения находилось внутри штрафной площади, но неправильно применил протокол ВАР, поскольку данное решение является фактическим – не было необходимости приглашать арбитра к монитору. Согласно процедуре ВАР, судья должен был быть только проинформирован о фактическом изменении решения.

2. Момент на 70-й минуте: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота команды ЦСКА

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок ЦСКА Энрике Кармо не нарушает правила в единоборстве с игроком «Спартака» Наилем Умяровым, так как в игровой ситуации он сыграл в мяч в нормальной и честной манере.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Чистяков Артем
NewLife
1760716232
Ура !!! Единогласные вы наши, вы за всю вашу историю хоть одно решение против б.о.м.ж.ей приняли ?
Ответить
Цугундeр
1760716731
)) Ща будет четыре стадии принятия неизбежного из пяти) Отрицание. Гнев. Торг и депрессия. Принятие? Не, ни в коем случае. Спартак всегда прав.))
Ответить
FWSPM
1760717273
пинальти придумали но с такой игрой в оброне поводы всегда будут.
Ответить
Rad Meat
1760717376
Кто бы сомневался)))
Ответить
NewLife
1760717510
Не, ну надо посмотреть на вменяемость ЭСК, которая слабовато трактует бесчинства громилы и костолома Жедсона и не замечает в упор нежных, деликатных и легко ранимых прекрасных джентльменов: Мелехина, Сайдулаева, Аззи,Эраковича, Алипа, Черникова,Галдамеса, Майги, Мойзеса))
Ответить
Fandorine
1760717694
Зачем нам презервативы? Даёшь голосование! Как совали голыми, так и будем совать!
Ответить
рылы
1760717772
визги! визги!
Ответить
...уефан
1760717837
...если мне сзади упороли по ахилу, и соперник при этом сломал себе плюсневые кости стопы, рухнув на газон и заорав, как потерпевшее чмо, то всё это - допуск неосторожного контакта с моей стороны?...
Ответить
  • Читайте нас: 