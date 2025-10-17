ЭСК РФС вынесла вердикт по судейству в дерби ЦСКА – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорные решения в матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Дерби судил Артем Чистяков.

Армейцы выиграли со счетом 3:2.

«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам.

1. Момент на 8-й минуте: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после видеопросмотра

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после просмотра монитора

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: игрок команды «Спартак» Жедсон Фернандеш допустил неосторожный контакт с ногой атакующего игрока ЦСКА Алеррандро, повлиявший на дальнейшую возможность нападающего продолжать движение к мячу. Точка контакта с ногой нападающего находится над линией штрафной площади, которая, согласно правилам игры, входит в еe пределы

ВАР правильно определил, что место нарушения находилось внутри штрафной площади, но неправильно применил протокол ВАР, поскольку данное решение является фактическим – не было необходимости приглашать арбитра к монитору. Согласно процедуре ВАР, судья должен был быть только проинформирован о фактическом изменении решения.

2. Момент на 70-й минуте: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота команды ЦСКА

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок ЦСКА Энрике Кармо не нарушает правила в единоборстве с игроком «Спартака» Наилем Умяровым, так как в игровой ситуации он сыграл в мяч в нормальной и честной манере.