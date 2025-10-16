Игнатов определил самый обидный момент карьеры в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Михаил Игнатов выделил самый обидный момент в клубе.

– А ты бы пригодился нынешнему «Спартаку»?

– Сложный вопрос. Наверное, больше нет, чем да. И когда уходил, тоже, наверное, нет. Год назад еще, может, пригодился бы. А когда уходил, нет. Когда год не играешь, становится тяжеловато. Будет для меня хорошим уроком. Обид на Станковича нет. Полезный опыт для будущего.

– Самый обидный момент в «Спартаке»?

– Когда мне было 19 лет при Олеге Кононове, когда я провел хороший отрезок, но пошла ставка на более опытных футболистов. Как‑то тогда я подзабил на работу. Помогло вернуться то, что я пошел в «Спартак‑2».