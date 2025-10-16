Назван самый футбольный город России

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал реконструкцию воронежского стадиона профсоюзов.

«Слышал, что новый стадион для «Факела» – личная история губернатора. Называют даже бюджет арены – 10 миллиардов рублей.

Будет первая по-настоящему большая футбольная стройка за пределами МКАД после домашнего ЧМ-2018.

Воронеж – самый футбольный город страны. Такой стадион он давно заслужил», – считает Казаков.