Назван самый футбольный город России

Сегодня, 10:40
2

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал реконструкцию воронежского стадиона профсоюзов.

«Слышал, что новый стадион для «Факела» – личная история губернатора. Называют даже бюджет арены – 10 миллиардов рублей.

Будет первая по-настоящему большая футбольная стройка за пределами МКАД после домашнего ЧМ-2018.

Воронеж – самый футбольный город страны. Такой стадион он давно заслужил», – считает Казаков.

  • «Факел» лидирует в Первой лиге.
  • Сейчас он выступает на стадионе «Факел» в спальном районе Воронежа.
  • Воронежскую область возглавляет губернатор Александр Гусев.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. PARI Первая лига Факел
Комментарии (2)
...уефан
1760601118
..."Поживём подольше, увидим побольше"(с). /адаптация/...
Ответить
рылы
1760603019
был 35-тысячник. временно позор российского футбола переехал на 10-тысячник и в фнл (надеюсь, навсегда). на месте первого постоят 25-тысячник. самый футбольный город, мля. футбольнее краснодара того же. идиоты.
Ответить
Назван самый футбольный город России
