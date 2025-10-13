Президент «Барселоны» сделал заявление об отношениях с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, есть ли у него конфликт с Лионелем Месси.
«У нас были очень хорошие отношения долгое время.
Когда мы не продлили контракт, они немного испортились. Но потом они более-менее восстановились.
Мы уверены, что сможем воздать ему должное, чего он заслуживает», – заявил Лапорта.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Marca