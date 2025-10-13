Президент «Барселоны» сделал заявление об отношениях с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, есть ли у него конфликт с Лионелем Месси.

«У нас были очень хорошие отношения долгое время.

Когда мы не продлили контракт, они немного испортились. Но потом они более-менее восстановились.

Мы уверены, что сможем воздать ему должное, чего он заслуживает», – заявил Лапорта.