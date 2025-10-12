Глушенков: «Сборная России готова бороться с Францией, Англией, Испанией»

Нападающий сборной России Максим Глушенков ждет снятия бана с России.

«С кем хотел бы сыграть после снятия бана? Любая топ-сборная: Франция, Англия, Испания.

Хотя и сейчас у нас соперники сильнее, чем раньше. Летом играли с Нигерией, в сентябре – две встречи с интересными командами, сейчас тоже соперники посерьезнее.

Мы готовы бороться с топ-сборными, главное, чтобы был такой шанс», – сказал Глушенков.