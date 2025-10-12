Глушенков: «Сборная России готова бороться с Францией, Англией, Испанией»

Нападающий сборной России Максим Глушенков ждет снятия бана с России.
«С кем хотел бы сыграть после снятия бана? Любая топ-сборная: Франция, Англия, Испания.
Хотя и сейчас у нас соперники сильнее, чем раньше. Летом играли с Нигерией, в сентябре – две встречи с интересными командами, сейчас тоже соперники посерьезнее.
Мы готовы бороться с топ-сборными, главное, чтобы был такой шанс», – сказал Глушенков.
- На этой неделе Россия победила Иран в товарищеском матче (2:1).
- 14 октября россияне примут в Москве Боливию.
- Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
Источник: «Р-Спорт»