В «Рубине» рассказали о стоимости Даку

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба ответил на вопрос о цене на форварда Мирлинда Даку.

– С трудом верится, что «Фиорентина» могла купить у вас Даку сразу после продления. Но интерес и правда был?

– И не только от «Фиорентины». Внимание к Мирлинду не утихало почти до закрытия окна.

– Представим: я босс «Фиорентины» или «Спартака». Сколько мне теперь будет стоить Даку?

– Скажу так: хотелось бы, чтобы вы пришли, и мы пообщались. Но точно не 8 миллионов (смеется).