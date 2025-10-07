В «Рубине» рассказали о стоимости Даку

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба ответил на вопрос о цене на форварда Мирлинда Даку.
– С трудом верится, что «Фиорентина» могла купить у вас Даку сразу после продления. Но интерес и правда был?
– И не только от «Фиорентины». Внимание к Мирлинду не утихало почти до закрытия окна.
– Представим: я босс «Фиорентины» или «Спартака». Сколько мне теперь будет стоить Даку?
– Скажу так: хотелось бы, чтобы вы пришли, и мы пообщались. Но точно не 8 миллионов (смеется).
- В этом сезоне Даку забил 9 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Рыночная стоимость 27-летнего албанца – 10 миллионов евро.
Источник: Sport24