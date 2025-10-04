«Барселону» заподозрили в фальсификации травмы Ямаля

В сборной Испании сомневаются, что вингер «Барселоны» Ламин Ямаль действительно травмирован.

Еще в четверг клуб не упоминал о проблеме, поэтому 18-летний футболист попал в заявку национальной команды на октябрьские матчи с Грузией и Болгарией.

В пятницу «Барса» проинформировала, что Ямаль пропустит от двух до трех недель из-за дискомфорта в паху.

В испанской сборной были удивлены этой новостью, а в соцсетях подозревают, что каталонцы намеренно сообщили о повреждении, чтобы нападающий не ехал в национальную команду.