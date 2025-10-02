Экс-тренер «Динамо» отказался возглавить «Спартак»

Главный тренер «Карагюмрюк» Марцел Личка пока намерен работать в турецком клубе. Агенты интересовались возможностью возвращения чеха к работе в России, в частности, в «Спартаке».

В окружении бывшего главного тренера «Динамо» ответили, что чех пока не готов покидать стамбульцев, но не исключили возможности обсуждения вопроса позднее.