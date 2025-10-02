Экс-тренер «Динамо» отказался возглавить «Спартак»

Главный тренер «Карагюмрюк» Марцел Личка пока намерен работать в турецком клубе. Агенты интересовались возможностью возвращения чеха к работе в России, в частности, в «Спартаке».
В окружении бывшего главного тренера «Динамо» ответили, что чех пока не готов покидать стамбульцев, но не исключили возможности обсуждения вопроса позднее.
- «Фатих Карагюмрюк» занимает 17-е место в чемпионате Турции с 3 очками после 7 туров.
- Личка был главным тренером «Динамо» в 2023–2025 годах, а до этого возглавлял «Оренбург».
Источник: Metaratings.ru