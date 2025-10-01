Защитник «Пари НН» – о судействе со «Спартаком»: «Не знаю, как так можно «убивать» в начале матча»

Максим Шнапцев раскритиковал работу арбитров в кубковом матче «Пари НН» – «Спартак».

Защитник нижегородской команды упомянул решение главного судьи отменить гол «Пари НН» и назначить пенальти в пользу «Спартака».

«Начали радоваться, а потом нас взяли и «убили». Я не знаю, там Умяров или кто‑то падал, когда пенальти был. Я не знаю, как так можно «убивать» нас в начале матча.

Мы острее были, превосходили соперника, несмотря на то, что «Спартак» владеет мячом. Просто взять и прибить нас в начале матча… Я не знаю, что сказать», – заявил Шнапцев.