Защитник «Пари НН» – о судействе со «Спартаком»: «Не знаю, как так можно «убивать» в начале матча»

Максим Шнапцев раскритиковал работу арбитров в кубковом матче «Пари НН» – «Спартак».
Защитник нижегородской команды упомянул решение главного судьи отменить гол «Пари НН» и назначить пенальти в пользу «Спартака».
«Начали радоваться, а потом нас взяли и «убили». Я не знаю, там Умяров или кто‑то падал, когда пенальти был. Я не знаю, как так можно «убивать» нас в начале матча.
Мы острее были, превосходили соперника, несмотря на то, что «Спартак» владеет мячом. Просто взять и прибить нас в начале матча… Я не знаю, что сказать», – заявил Шнапцев.
- Команды встречаются в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Игру судит Павел Кукуян.
Источник: «Матч ТВ»