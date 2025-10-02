Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил итог кубкового матча против «Пари НН» (2:1).

«Спартак» добыл победу в компенсированное время 2-го тайма.

Москвичи досрочно вышли в плей-офф Пути РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дисквалифицирован.

«Игра получилось боевой. «Пари НН» в каждой игре нужно выкладываться. В чемпионате идут плохо, в Кубке – тоже. Была первая игра на домашнем стадионе. Должны были создавать интригу. «Спартак» вышел неосновным составом. Во втором тайме вышла основа и решила.

Пенальти в матче был спорным. Просто один успел чуть ткнуть мячик. Как по мне, натянутый пенальти. Можно было не давать», – сказал Мостовой.