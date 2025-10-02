Радимов – о победе «Спартака» над «Пари НН»: «Некоторые игроки москвичей на поле больше не появятся»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Пари НН» (2:1).

«Спартак» добыл победу в компенсированное время 2-го тайма.

Москвичи досрочно вышли в плей-офф Пути РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дисквалифицирован.

«Некоторые футболисты «Спартака», которые вышли на поле, больше не появятся не то что на поле, но и в заявку могут не попасть.

Во втором тайме вышли футболисты практически основного состава, сделали то, что должны были сделать, перевернули игру, качество игры стало другим», – сказал Радимов.