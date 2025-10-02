Введите ваш ник на сайте
Гневный пост фанатов «Спартака» после матча с «Пари НН»

Вчера, 11:16
28

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» прокомментировало победу над «Пари НН» (2:1).

  • «Спартак» выиграл в кубковом матче благодаря голу Жедсона Фернандеша на 93-й минуте.
  • Московская команда гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России. Победили 2:1 «Нижний Новгород» с большим трудом. Задачу решили. Но тем, кто ходит по полю пешком и косячит через раз, стоит задуматься, что они делают в «Спартаке».

Дальше – дерби с конями. Там безволия никто не простит», – сообщает «Фратрия».

Источник: телеграм-канал «Фратрии»
Россия. Кубок Спартак Пари НН
OldenVad
1759394545
Истина
oyabun
1759394646
Фото Зорина не случайно, как я понимаю?
Пётр-Лаврухин-google
1759395260
Хлусевич получает 8 лямов в месяц,косяк на косяке,ходит по полю,****,,лыбится падла,а его упорно, как и Денисова ставят в основу, хоть и на кубок. Почему их не продали в это ,,окно,,? Сколько можно издеваться над болельщиками? Бездарность тренерского штаба,а в первую очередь эти мрази, сидящие в руководстве.
Интерес
1759397115
Всё будет хорошо, погибнут героически.
ПалкоВводецъ007
1759402331
Даже своим стыдно за антинародный кб позор. Гыгыгы
vvv123
1759406517
Судья за нас! - сказала Фратрия.
