Гневный пост фанатов «Спартака» после матча с «Пари НН»

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» прокомментировало победу над «Пари НН» (2:1).

«Спартак» выиграл в кубковом матче благодаря голу Жедсона Фернандеша на 93-й минуте.

Московская команда гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России. Победили 2:1 «Нижний Новгород» с большим трудом. Задачу решили. Но тем, кто ходит по полю пешком и косячит через раз, стоит задуматься, что они делают в «Спартаке».

Дальше – дерби с конями. Там безволия никто не простит», – сообщает «Фратрия».