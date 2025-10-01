Винисиус разозлился на замену в матче с «Кайратом»

Вингер «Реала» Винисиус был недоволен заменой на 70-й минуте матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» (5:0). Он уходил на скамейку запасных, демонстрируя сильные признаки гнева, был зол и жаловался на замену.

Ранее бразилец швырнул бутылку и демонстративно поднял руки, узнав о замене в матче 5-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0).