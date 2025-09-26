Определен самый футбольный город России

Издание «Т-Ж» исследовало футбольную аудиторию в России.

Выяснилось, что самый футбольный город – Калининград. Именно там на стадион ходит наибольший процент горожан.

«В Москве, где базируется несколько топ-клубов и целый ряд команд низших лиг, на трибуны собирается лишь 0,45% населения. Это ниже, чем в Петербурге, где на матчи «Зенита», «Зенита-2», «Динамо» и «Звезды» ​суммарно приходят более 0,65% горожан.

Худший результат по этому показателю у Пензы. Местный «Зенит» приводил на трибуны в матчах Второй лиги Б менее 0,04% населения почти полумиллионного города», – написали исследователи.