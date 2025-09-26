Введите ваш ник на сайте
Определен самый футбольный город России

Сегодня, 18:36
11

Издание «Т-Ж» исследовало футбольную аудиторию в России.

Выяснилось, что самый футбольный город – Калининград. Именно там на стадион ходит наибольший процент горожан.

«В Москве, где базируется несколько топ-клубов и целый ряд команд низших лиг, на трибуны собирается лишь 0,45% населения. Это ниже, чем в Петербурге, где на матчи «Зенита», «Зенита-2», «Динамо» и «Звезды» ​суммарно приходят более 0,65% горожан.

Худший результат по этому показателю у Пензы. Местный «Зенит» приводил на трибуны в матчах Второй лиги Б менее 0,04% населения почти полумиллионного города», – написали исследователи.

  • Калининградская «Балтика» идет в РПЛ 3-й.
  • В прошлом сезоне команда выиграла Первую лигу.
  • 28 сентября «Балтика» сыграет на выезде с ЦСКА.

Источник: «Т-Ж»
Россия. Премьер-лига Балтика
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
За что бан ?
1758903952
гаспромфсёкупиииииииииил !!!! ))))))))))))))))))))
Ответить
subbotaspartak
1758904611
Помню картинку из "Крокодила": Громадный стадион, за ним деревушка, на одной трибуне горстка людей и надпись: "Сегодня весь город на сталионе"....... Показатель?
Ответить
VVM1964
1758904731
С таким подходом самая экономически развитая страна - Люксембург ( там наибольший показатель ВВП на душу населения )...
Ответить
...уефан
1758904960
...национальный и социальный составы населения Москвы и области за три десятилетия поменялись настолько, что через десяток лет и эти проценты наполовину упадут...
Ответить
Spartak_forv@
1758905595
Удивительно,Рама в четвёрке самых посещаемых
Ответить
fakeid
1758905922
чё за ересь? тогда можно сказать, что саранск раньше был самый футбольным.
Ответить
Vratarь
1758906464
А чё! По мне - так и объективненько. А то начинают: "Да мы, да у нас, да в душе", - покажи-ка мне свой процент, вот и всё, не надо фанатский слюней. Калининград - значит, Калининград!
Ответить
FCSpartakM
1758906492
Гениально просто. Кто придумал, интересно
Ответить
Desma
1758908265
Похоже, что Издание «Т-Ж» проводило исследование среди своих сотрудников. Иное просто не приходит в голову. В Москве не приходят на стадион вообще, а в Питере приходят изредка........ P.S. Последствия болонского образования.......
Ответить
Mirak92
1758908479
Для нашего маленького города, народу и правда очень много ходит
Ответить
