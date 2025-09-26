Руководитель «Пари НН» высказался о нижегородцах, болеющих за «Спартак»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов считает странным, когда нижегородцы болеют за «Спартак». Команды сыграют в Москве в 10-м туре РПЛ, а затем встретятся в Нижнем Новгороде в рамках FONBET Кубка России.

– Как воспримете ситуацию, если стадион будет снова красно‑белым, как в матче октября 2024 года против «Спартака»?

– Люди болеют за ту команду, которая им нравится. Наша задача, наоборот, своей игрой влюблять. Многое делается для того, чтобы игра стала более привлекательной. Клуб делает много разных инициатив. Появляются новые группы фанатов. Каждый может найти себе по вкусу социум, где интересно будет общаться.

Кто болеет за «Спартак» – не могу их осуждать, это их выбор. Для меня, конечно, немного странно, когда ты живешь в Нижнем Новгороде и болеешь за «Спартак». Кому‑то нравится одно, кому‑то – другое. Сами будем делать так, чтобы за нас болели больше людей. Приятно, когда люди болеют за свою команду, а не за чужую.