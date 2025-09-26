В ООН высказались о возможном отстранении Израиля

Спецдокладчик ООН по культурным правам Александра Ксантаки высказалась о возможном отстранении сборной Израиля от ЧМ-2026.
«Думаю, когда мы говорим о командах, о национальных сборных, а не об отдельных спортсменах, то есть о государствах, в отношении которых выдвигаются обоснованные обвинения в геноциде – вот тут, безусловно, и проходит красная линия», – сказала Ксантаки.
- Сборная Израиля сейчас занимает 3-е место в отборе на ЧМ-2026 в группе I в европейской зоне. Команда набрала 9 очков после 5 матчей и в октябре встретится с главными соперниками – Норвегией и Италией.
- В еврокубках в текущем сезоне продолжает выступление тель-авивский «Маккаби», который играет на общем этапе Лиги Европы.
Источник: Спортс''