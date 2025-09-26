Введите ваш ник на сайте
В ООН высказались о возможном отстранении Израиля

Сегодня, 11:50

Спецдокладчик ООН по культурным правам Александра Ксантаки высказалась о возможном отстранении сборной Израиля от ЧМ-2026.

«Думаю, когда мы говорим о командах, о национальных сборных, а не об отдельных спортсменах, то есть о государствах, в отношении которых выдвигаются обоснованные обвинения в геноциде – вот тут, безусловно, и проходит красная линия», – сказала Ксантаки.

  • Сборная Израиля сейчас занимает 3-е место в отборе на ЧМ-2026 в группе I в европейской зоне. Команда набрала 9 очков после 5 матчей и в октябре встретится с главными соперниками – Норвегией и Италией.
  • В еврокубках в текущем сезоне продолжает выступление тель-авивский «Маккаби», который играет на общем этапе Лиги Европы.

Источник: Спортс''
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Чемпионат мира Израиль Маккаби
Главные новости
Бубнов – об игроке «Динамо»: «Как инородное тело»
12:31
Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»
12:06
5
Любительская футбольная лига — Россия, Москва: команды, дивизионы, как попасть футболисту?
11:54
1
Первый тренер Мостового сказал, сможет ли игрок раскрыться в ЦСКА
11:13
4
Экс-игрок ЦСКА сказал, за что стоит ругать «Спартак» в этом сезоне
11:03
4
У «Зенита» сменился комментатор домашних матчей
10:49
6
Экс-тренер сборной России назвал 3 клуба, из-за которых «Спартак» не станет чемпионом
10:42
2
Угальде высказался о конкуренции с Заболотным
10:20
4
Григорян сказал, чем его поразила работа Станковича в «Спартаке»
09:16
8
Новичок «Спартака» оценил уровень игры партнеров по команде
08:46
5
Все новости
Все новости
Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля
Вчера, 21:21
17
ФотоФИФА представила трех маскотов ЧМ-2026
Вчера, 19:50
5
Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе
Вчера, 19:07
11
УЕФА может отстранить Израиль на следующей неделе: подробности
Вчера, 15:57
7
Погребняк дал прогноз, кто выиграет ЧМ-2030 с 64 участниками
24 сентября
Мостовой оценил идею расширить ЧМ до 64 команд
24 сентября
4
УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля
24 сентября
28
В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
23 сентября
18
Определено самое популярное спортивное событие в истории
19 сентября
1
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
18 сентября
13
⚡️ Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности
17 сентября
9
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
15 сентября
4
ФИФА объявила об изменении календаря матчей сборных
15 сентября
1
ФИФА изменит календарь матчей сборных: подробности
12 сентября
Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии
11 сентября
2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября
6
Реакция Рабинера на оглушительную победу Норвегии над Молдавией
10 сентября
Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном
10 сентября
1
«Это позор»: украинский вратарь прокомментировал ничью с Азербайджаном
10 сентября
4
Холанд двумя словами описал 11 голов Норвегии в ворота Молдавии
10 сентября
2
Роналду выложил пост после двух побед Португалии
10 сентября
Роналду повторил рекорд отбора ЧМ
10 сентября
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
9 сентября
1
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
9 сентября
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
9 сентября
Отбор ЧМ-2026. Норвегия уничтожила Молдавию (11:1), Холанд забил 5, Осгор – 4
9 сентября
7
Все новости
