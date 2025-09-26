Экс-игрок ЦСКА считает, что «Оренбург» попадет под каток «Зенита»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Оренбург».

«Не хочу обижать «Оренбург», но победная серия «Зенита» продолжится. Набрали Вендел, Глушенков. Их связка с Барриосом делает разницу. Глушенков работает в атаке и защите, забивает голы.

«Зенит» почувствовал вкус крови, сел на пятки «Краснодару». Шансов при таком раскладе у «Оренбурга» очень мало. Тем более они меньше двух не пропускают даже дома. Они попадут под каток «Зенита», – сказал Гришин.