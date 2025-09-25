Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нецензурная мотивационная речь Смолова в матче Кубка России

Нецензурная мотивационная речь Смолова в матче Кубка России

Сегодня, 12:01
5

Опубликована речь нападающего «БроукБойз» Федора Смолова в раздевалке в перерыве матча FONBET Кубка России с «Соколом» (0:2).

«Парни, первое. *** [Почему] вы обосрались *** дров? Они *** [ничего] не умеют. Они только орут и бегут. И мы вышли такие же ***.

Второе. *** [Зачем] эти штрафные делать. У них *** [ничего] нет. Они просто *** [бьют] этот мяч. У них только штрафные и угловые», – сказал Смолов.

  • Форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.
  • Игра проходила в рамках 4-го раунда Пути регионов.

Еще по теме:
Смолов оценил ситуацию в борьбе за титул после матча «Краснодар» – «Зенит»
Смолов назвал реальную стоимость Батракова: «23 миллиона – это булщит» 2
Смолов высмеял «Спартак»: «Кого он раздражать будет с седьмого места?» 14
Источник: ютуб-канал «ФК БРОУКИ»
Россия. Кубок Сокол БроукБойз Смолов Федор
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1758791249
накукуя докукуя накукуярили? Никукуя, раскукуярим)
Ответить
Номэд
1758791833
Из смолова такой же мотиватор, как и футболер. То есть никакой.
Ответить
ScarlettOgusania
1758791865
бомба провокациями стала заниматься с нецензурной речью Смолова, чтобы потом банить за мат посетителей сайта, обрадовавшихся, что всё разрешено...))
Ответить
bset
1758793199
Так, а надо как? "Ребятки, ну пожалуйста, ну поднажмите"?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1758795331
Ох********я речь - результат на е**о! ))
Ответить
Главные новости
Один из клубов могут снять с Кубка России
13:23
ФотоБубнов расставил оценки игрокам «Краснодара» за матч с «Зенитом»
12:58
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию легионеров
12:44
3
Семак высказался о получении Венделом гражданства России
12:32
4
Реакция Семака на переход Кузяева в «Рубин»
12:17
4
Нецензурная мотивационная речь Смолова в матче Кубка России
12:01
5
Отец Илона Маска высказался о покупке «Спартака»
11:37
9
Семак рассказал о ситуации с Жерсоном в «Зените»
11:32
3
Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»
11:21
1
Черданцев назвал игроков «Спартака», которые мешают друг другу на поле
11:13
8
Все новости
Все новости
Нецензурная мотивационная речь Смолова в матче Кубка России
12:01
5
Мостовой сказал, сможет ли забить гол в Кубке России
10:32
ФотоЛучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы
Вчера, 23:31
3
Мостовой ответил на предложение сыграть в Кубке России
Вчера, 22:27
1
Экс-спартаковец оформил дубль в Кубке России в течение минуты
Вчера, 21:24
1
Любительский клуб установил рекорд Кубка России
Вчера, 20:34
3
Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России
23 сентября
Смолов – о поле в Красногорске: «Хочу, чтобы тут официально запретили играть в футбол»
23 сентября
2
Эмоциональная реакция Егорова на вылет «БроукБойз» из Кубка России
23 сентября
Кубок России. «БроукБойз» со Смоловым вылетели от родного клуба Федора
23 сентября
Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари не играет с «Соколом» в Кубке России
23 сентября
ВидеоВ Кубке России игроки разминались воображаемыми мячами
23 сентября
2
Мостовому предложили сыграть в Кубке России: «Мы найдем источники финансирования»
23 сентября
Голенков: «Почему на Заболотном ставят пенальти, а на мне не ставят?»
19 сентября
2
Талалаев – о Степанове: «Надо иметь большие яйца, чтобы так пробить в его возрасте»
19 сентября
1
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после поражения от «Ростова»
19 сентября
10
Григорян заявил о вопиющей ошибке Станковича, приведшей к поражению от «Ростова»
19 сентября
12
«Ему надо к окулисту»: Радимов – о судье матча ЦСКА – «Балтика»
19 сентября
5
Мостовой: «Не стоит серьезно относиться к рекорду Соболева в Кубке России»
19 сентября
1
Радимов жестко охарактеризовал второй тайм «Спартака» в матче с «Ростовом»
19 сентября
13
ВидеоАкинфеев отреагировал на незабитый пенальти Торопа в серии с «Балтикой»
18 сентября
2
Альба одним словом описал игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»
18 сентября
1
Радимов – о победе «Ростова»: «Хорошо, что для «Спартака» все так закончилось»
18 сентября
5
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
18 сентября
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
18 сентября
4
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома проиграл «Ростову» – 1:2
18 сентября
81
Челестини объяснил кубковое поражение ЦСКА от «Балтики»
18 сентября
1
Талалаев передал привет болельщикам ЦСКА после кубковой победы: «Интеллигентнейшие люди»
18 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 