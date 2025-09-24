Семья Ямаля разозлилась на результаты «Золотого мяча»

Окружение вингера «Барселоны» Ламиня Ямаля быстро покинуло церемонию вручения «Золотого мяча» после оглашения результатов голосования.

Футболист успел лично поздравить победителя голосования – вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле. Однако находившися поодаль отец Ямаля Мунир Насрауи не скрывал гнева. Он высмеивал Дембеле за игру в последние месяцы по сравнению с сыном.