Семья Ямаля разозлилась на результаты «Золотого мяча»

Сегодня, 14:05

Окружение вингера «Барселоны» Ламиня Ямаля быстро покинуло церемонию вручения «Золотого мяча» после оглашения результатов голосования.

Футболист успел лично поздравить победителя голосования – вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле. Однако находившися поодаль отец Ямаля Мунир Насрауи не скрывал гнева. Он высмеивал Дембеле за игру в последние месяцы по сравнению с сыном.

  • Ямаль занял в голосовании 2-е место.
  • Ранее Насрауи заявил: «Ламин Ямаль – безусловно, лучший игрок в мире, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет соперников. Здесь произошло что-то очень странное».

Источник: L'Equipe
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
