Семья Ямаля разозлилась на результаты «Золотого мяча»

Окружение вингера «Барселоны» Ламиня Ямаля быстро покинуло церемонию вручения «Золотого мяча» после оглашения результатов голосования.
Футболист успел лично поздравить победителя голосования – вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле. Однако находившися поодаль отец Ямаля Мунир Насрауи не скрывал гнева. Он высмеивал Дембеле за игру в последние месяцы по сравнению с сыном.
- Ямаль занял в голосовании 2-е место.
- Ранее Насрауи заявил: «Ламин Ямаль – безусловно, лучший игрок в мире, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет соперников. Здесь произошло что-то очень странное».
Источник: L'Equipe