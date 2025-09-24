Черданцев сказал, есть ли кризис в «Зените»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о состоянии «Зенита».

– «Зенит» выздоравливает после победы над «Краснодаром»?

– Это эмоции. Мы вынуждены реагировать на конкретную игру команды в конкретном матче, а не на результат. Ни про какой кризис и болезнь у «Зенита» речи не идет. Есть определенные притирки игроков к составу, добавляются новые футболисты. Кто‑то уходит в запас, кто‑то попадает в старт, это естественный процесс. У «Зенита» нормальный процесс жизни команды по ходу сезона.

С точки зрения таблицы – да, нужны победы. Если бы после трети чемпионата было девять очков до «Краснодара», это было бы чересчур. А сейчас команды [в таблице] максимально уплотнились, это значит, что у нас будет суперчемпионат с неожиданными результатами, это самое интересное.