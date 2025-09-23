Введите ваш ник на сайте
Смолов сделал заявление о своем будущем после вылета «БроукБойз» из Кубка России

Вчера, 23:23

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов ответил на вопросы о завершении карьеры.

– Это ваш последний матч в карьере?

– Не знаю (улыбается), пока не могу сказать. Посмотрим, как зимой будет.

– До зимы просто тренироваться будете?

– Ну да. На падел планирую перейти (смеeтся).

– То есть пока Аршавина не обойдете [в списке лучших бомбардиров российского футбола], не остановитесь?

– Не знаю, уже сравняться с ним приятно. У меня не было такой цели, неожиданно Дима Егоров позвал, за что ему спасибо. Он предоставил возможность сыграть. В коллективе тепло приняли, хотелось пройти дальше, но, к сожалению уступили.

– Неужели нет жажды обойти Аршавина?

– Если смотреть глобально, можно было и в футболе оставаться и играть до 40 лет и надеяться на голик. Такой задачи у меня не было.

– Что для вас главная мотивация сейчас, чтобы продолжать карьеру?

– Скажу честно, что такой вид футбола лишь больше убеждает, что пора заканчивать. Такой футбол мне лично сложно назвать футболом.

– А что мотивирует тогда?

– Есть силы просто. Все зависит от предложений.

– Может быть останетесь на другие турниры?

– Пока не знаю, скорее всего нет.

– А что касается продолжения карьеры в медиафутболе? В «БроукБойз»?

– Мы в процессе, в диалоге. Меня сильно убеждают.

– Как бы вы охарактеризовали свой путь с «БроукБойз»?

– Классная история.

– По «фану»?

– Скорее да. Потом, когда ты начинаешь втягиваться, выигрывать, начинается единение с командой, хочется приносить пользу команде.

– Создаeтся такое ощущение, что вы уже приняли решение закончить.

– Я рассматриваю это решение, рассматриваю его с весны. Для меня это каким‑то концом света не станет.

– Если вы решите закончить, как мы об этом узнаем?

– Я об этом объявлю.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Медиафутбол БроукБойз Смолов Федор
