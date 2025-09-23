Рафинья поблагодарил российского блогера после церемонии «Золотого мяча»

Российский блогер и медиафутболист Артем Польшаков, более известный как АртПо, побывал на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.
Там он встретился с вингером «Барселоны» Рафиньей и поддержал его.
«Для меня, ты – настоящий победитель «Золотого Мяча», – сказал Польшаков бразильцу.
«Спасибо», – поблагодарил Рафинья российского блогера.
- Рафинья стал пятым в голосовании.
- Выше него оказались Мохамед Салах («Ливерпуль»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона») и Усман Дембеле («ПСЖ»).
Источник: телеграм-канал «АртПо»