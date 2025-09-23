Введите ваш ник на сайте
  Рафинья поблагодарил российского блогера после церемонии «Золотого мяча»

Рафинья поблагодарил российского блогера после церемонии «Золотого мяча»

Сегодня, 21:46
2

Российский блогер и медиафутболист Артем Польшаков, более известный как АртПо, побывал на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.

Там он встретился с вингером «Барселоны» Рафиньей и поддержал его.

«Для меня, ты – настоящий победитель «Золотого Мяча», – сказал Польшаков бразильцу.

«Спасибо», – поблагодарил Рафинья российского блогера.

Источник: телеграм-канал «АртПо»
Испания. Примера Барселона Рафинья
fakeid
1758654205
как он туда пробрался? я думал, там только футбольные люди в зале. мостовой не оценит.
Ответить
САДЫЧОК
1758654911
Рафинья должен был быть обладателем Золотого мяча по титулам Хотя Лучший был Ямаль, но не кривой Дембеле! Это как в прошлом сезоне Должен был быть Карвахаль!
Ответить
