Экс-судья РПЛ оценил работу Карасева в матче «Краснодар» – «Зенит»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе Сергея Карасeва в матче 9-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (0:2).

«Карасeв пытался объяснять игрокам, за что даeт фолы, а потом понял, что это не работает. И перестал общаться. Непонятна только карточка Петрову. Но, анализируя всю игру, я не буду снижать за это оценку. Это управление игрой, и в таком матче это ключевая работа для арбитра. В остальном жeлтые были только за фолы без намерения сыграть в мяч и неспортивное поведение.

Карасeв прошeл игру спокойно, и я думаю, что для полного психологического восстановления это хороший матч. Было видно, как он действует, что он старается, не пренебрегает общением с футболистами, насколько это возможно. И что арбитр подготовился и должно случиться что-то серьeзное, чтобы он ошибся.

Момент с Петровым в конце – это не мегарешение, но Карасeв видел, что фола не было и это не 11-метровый. Симуляции со стороны игрока «Краснодара» тоже не было, Петров просто подпрыгнул. А потом все встали и побежали дальше.

В моменте с первым голом «Зенита» Карасeва подтягивают за то, чего нет. Выпрыгнули два игрока, оттолкнулись в воздухе, нормальная борьба. Но нет, надо искать, кто на ком сфолил. Хорошая работа Карасeва. Он начинает подниматься, и пускай так будет дальше», – сказал Федотов.