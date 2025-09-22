Введите ваш ник на сайте
Реакция Боярского на победу «Зенита» над «Краснодаром»

Сегодня, 12:46
3

Артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

  • У «Зенита» 1+1 оформил Максим Глушенков.
  • Лучшим в матче признан Луис Энрике, у которого тоже 1+1.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 3 очков.

«Зенит» в центральном матче тура обыграл действующего чемпиона. Думаю, что в дальнейшем «Зенит» этот чемпионский маховик продолжит раскручивать. Потому что при таком «допинге», который получила команда в виде победы, она станет намного увереннее в себе и в своeм тренере. В этом значимость прошедшей игры.

Думаю, что «Зенит» результатом этого матча создал себе задел, позволяющий ему претендовать на титул», – сказал Боярский.

Комментарии (3)
Литейный 4 (returned)
1758536379
Знатная была охота в логове быков. Гыгыгы
Ответить
Спартач80
1758538659
В Питере снова принялись шить атрибутику, с "юбилейным" чемпионством...
Ответить
АЛЕКС 58
1758540872
Карасю тоже медаль за чемпионство вручат,или он в конвертике только принимает?
Ответить
  • Читайте нас: 