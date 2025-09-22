Реакция Боярского на победу «Зенита» над «Краснодаром»

Артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

У «Зенита» 1+1 оформил Максим Глушенков.

Лучшим в матче признан Луис Энрике, у которого тоже 1+1.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 3 очков.

«Зенит» в центральном матче тура обыграл действующего чемпиона. Думаю, что в дальнейшем «Зенит» этот чемпионский маховик продолжит раскручивать. Потому что при таком «допинге», который получила команда в виде победы, она станет намного увереннее в себе и в своeм тренере. В этом значимость прошедшей игры.

Думаю, что «Зенит» результатом этого матча создал себе задел, позволяющий ему претендовать на титул», – сказал Боярский.